Un elemento poco conosciuto della Serie A sta attirando l’attenzione: si tratta di Runjaic, il cui nome compare come possibile candidato per un grande club. La sua figura, al momento, rimane sotto i riflettori senza grande clamore, ma i segnali indicano che potrebbe essere pronto a fare il salto in una squadra di alta classifica. La sua presenza si distingue tra i protagonisti del campionato.

Sotto il segno di Runjaic. Il ‘Kosta’ rappresenta, a nostro sincero giudizio, il segreto ‘meglio nascosto’ della Serie A. Ebbene sì, è l’uomo che ha rilanciato l’Udinese. E ora merita veramente un top club, una big? A nostro avviso sì. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più sul tecnico dell’Udinese. Crediamo e ribadiamo – come avevamo accennato nel nostro blog le scorse settimane – che possa essere ritenuto a tutti gli effetti l’allenatore più sottovalutato della Serie A 202526. A Udine poche chiacchiere, si lavora bene in un ambiente sano. L’Udinese continua a stupire e, partita dopo partita, si fa sempre più chiara una verità che in pochi hanno il coraggio di dire ad alta voce. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Runjaic segreto ‘nascosto’ della Serie A: pronto per un top club

