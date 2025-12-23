Prati Cagliari potrebbe perdere il centrocampista già a gennaio, con il Torino interessato a prelevarlo immediatamente. La trattativa, ancora in fase di definizione, potrebbe portare a un trasferimento anticipato per garantire maggiore spazio e opportunità di crescita al giocatore. Restano da chiarire i dettagli dell’accordo tra le parti, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulla situazione di mercato.

Prati Cagliari, l’addio a gennaio resta una possibilità per farlo giocare con continuità. Sul giocatore si è inserito con forza il Torino. Le ultime Il Cagliari si prepara a vivere una finestra di calciomercato invernale interessante e tra i protagonisti potenziali spunta sempre più il nome di Matteo Prati. Il giovane centrocampista classe 2003, arrivato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prati Cagliari, addio a gennaio? Un club di Serie A è pronto a prelevare il centrocampista sin da subito. I dettagli della trattativa

Leggi anche: Lookman Atalanta, addio a gennaio? Questo club è pronto a fare sul serio. I dettagli della possibile proposta per il nigeriano

Leggi anche: Ambrosino Napoli, addio a gennaio? Un club inizia a valutare la possibilità di prendere il giocatore dei partenopei. I dettagli sull’ipotetica trattativa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Prati, il Torino ci pensa. Cagliari su Brescianini e non solo - Il mercato di gennaio è già caldo: il Torino segue il centrocampista del Cagliari Prati, mentre i sardi puntano su Brescianini ... calciocasteddu.it