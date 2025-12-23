Prati Cagliari addio a gennaio? Un club di Serie A è pronto a prelevare il centrocampista sin da subito I dettagli della trattativa
Prati Cagliari potrebbe perdere il centrocampista già a gennaio, con il Torino interessato a prelevarlo immediatamente. La trattativa, ancora in fase di definizione, potrebbe portare a un trasferimento anticipato per garantire maggiore spazio e opportunità di crescita al giocatore. Restano da chiarire i dettagli dell’accordo tra le parti, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulla situazione di mercato.
Prati Cagliari, l’addio a gennaio resta una possibilità per farlo giocare con continuità. Sul giocatore si è inserito con forza il Torino. Le ultime Il Cagliari si prepara a vivere una finestra di calciomercato invernale interessante e tra i protagonisti potenziali spunta sempre più il nome di Matteo Prati. Il giovane centrocampista classe 2003, arrivato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Prati, il Torino ci pensa. Cagliari su Brescianini e non solo - Il mercato di gennaio è già caldo: il Torino segue il centrocampista del Cagliari Prati, mentre i sardi puntano su Brescianini ... calciocasteddu.it
Indispensabile per Ranieri e l'Italia U21: perchè Prati non gioca più a Cagliari? - Dopo esattamente 138 giorni, ecco di nuovo dal primo minuto in Serie A il centrocampista ex Spal. tuttomercatoweb.com
Torino are interested in Cagliari midfielder Matteo Prati, while the Sardinians are monitoring Adam Masina, a Granata defender, and Marco Brescianini of Atalanta. @AlfredoPedulla x.com
CAGLIARI-PISA: Formazioni Ufficiali CAGLIARI A DISPOSIZIONE: 24 Ciocci 31 Radunovic 3 Idrissi 4 Mazzitelli 6 Luperto 16 Prati 18 Di Pardo 20 Rog 21 Cavuoti 23 Pintus 28 Zappa 29 Borrelli 30 Pavoletti 37 Trepy PISA A DISPOSIZIONE: 12 Nicolas 22 Scuff - facebook.com facebook
