Rula Jebreal | Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare vuole solo distrazione di massa

Durante la conferenza stampa a Sanremo, Rula Jebreal ha commentato l’episodio di odio che ha subito. Ha detto che Meloni voleva impedirle di parlare e che tutto si riduce a una distrazione di massa. La giornalista ha ricordato la campagna mediatica del 2020, quando Giorgia Meloni la attaccò duramente per la sua partecipazione al festival.

Intervista a Rula Jebreal, che nel 2020 subì una campagna mediatica da parte di Giorgia Meloni per la sua partecipazione a Sanremo. La giornalista parla di come la premier cerchi, in tutti i modi, di non lasciar spazio al dissenso, appiattendo la critica e l'opposizione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la “satira” su Schlein: “Si può fare solo contro di me?”

Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo, difendendo la sua satira contro Schlein.

Rula Jebreal a Fanpage.it: “Trump vuole tornare all’imperialismo ottocentesco. L’UE corre verso il suicidio”

Rula Jebreal analizza le recenti dinamiche internazionali, sottolineando come le posizioni di Trump e le politiche dell’UE possano minare il diritto internazionale.

Argomenti discussi: Rula Jebreal stecca su Pucci: Meloni voleva zittirmi a Sanremo. Cosa dimentica; Jebreal stecca su Pucci | Meloni voleva zittirmi Cosa dimentica.

rula jebreal odio controRula Jebreal stecca su Pucci: Meloni voleva zittirmi a Sanremo. Cosa dimenticaCi vuole un bel coraggio. Nel commentare la polemica sulla co-conduzione di Andra Pucci a Sanremo, conclusa con il passo indietro del comico lombardo, e la successiva solidarietà espressa da Giorgia M ... msn.com

