LIVE Italia-Scozia Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | azzurri con tante assenze

Alle prime luci del mattino, gli azzurri scendono in campo senza alcune delle loro stelle e con diverse assenze. La partita tra Italia e Scozia, valida per il primo turno del Sei Nazioni 2026, si presenta subito come una sfida difficile. I tifosi sono già collegati in attesa di seguire minuto dopo minuto l’andamento di questa gara, che promette sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, incontro valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2026. La storica kermesse del Vecchio Continente ha il via con gli azzurri che ospitano gli scozzesi in quel di Roma. Drop d’inizio alle 15.10 allo Stadio Olimpico, con Inghilterra-Galles che chiuderà poi il primo sabato del Six Nations. Gli uomini di Gonzalo Quesada proveranno ad infiammare il pubblico capitolino nonostante l’infermeria piena. Il selezionatore azzurro dovrà fare a meno anzitutto della stella Ange Capuozzo, ma peseranno anche le assenze di Gianmarco Lucchesi, Sebastian Negri, Ross Vintcent e Tommaso Allan. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia si prepara ad affrontare la Scozia all’Olimpico in una partita che vale molto di più di una semplice sfida.

Highlights: Italia-Scozia 1-1 | Under 19 | Amichevole

Comincia con una sconfitta il #U6N20 dell’Italia, battuta 36-10 dalla Scozia a Monigo nella prima giornata del torneo Ospiti subito in vantaggio con #Moncrieff, gli #Azzurrini ritornano sotto con il piede di #Fasti ma la Scozia va a segno ancora con #Roberts, #D facebook

Domani, la sfida tra Italia e Scozia mette in palio per la 5ª volta la Cuttitta Cup Chi la solleverà quest'anno Il trofeo è dedicato a Massimo Cuttitta, indimenticato giocatore dell'Italia e allenatore della Scozia #GuinnessM6N #Since1883 x.com