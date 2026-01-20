Weekend intenso per il Rugby Mammut | progressi debutti e una vittoria che vale doppio

Il weekend appena trascorso ha visto il Rugby Mammut impegnato in diverse competizioni in Toscana. Tra progressi, debutti e una vittoria significativa, la squadra ha affrontato con impegno le sfide che si sono presentate. Un'occasione per consolidare il lavoro svolto e guardare con fiducia alle prossime sfide del campionato.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – È stato un fine settimana ad alta intensità per il Rugby Mammut, con le diverse formazioni impegnate su più campi della Toscana. Dalle feste del mini rugby fino all'esordio nei campionati interregionali, il bilancio complessivo racconta di un gruppo in costante crescita, capace di coniugare progressi tecnici e grande determinazione. Il weekend si è aperto nel segno dello spirito più autentico del rugby. A Colle Val d'Elsa, l'Under 8 ha preso parte a una festa del mini rugby particolarmente partecipata. I piccoli Mammut sono stati protagonisti di numerose partite, affrontate con entusiasmo, energia e una "grinta da vendere", elementi che rappresentano una solida base per il futuro del vivaio.

