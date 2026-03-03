Rugani un esordio da incubo! Lui tra i principali colpevoli del KO della Fiorentina contro l’Udinese | l’analisi

Nel match tra Fiorentina e Udinese, Rugani ha vissuto un esordio difficile, diventando uno dei principali protagonisti del risultato negativo per la squadra toscana. Durante la partita, l’ex difensore ha commesso alcuni errori che hanno contribuito alla sconfitta, suscitando critiche tra i tifosi e gli analisti. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sulla fase difensiva della Fiorentina.

Udinese, parla Runjaic nel post gara: «Arrivavamo da tre sconfitte di fila, la squadra ha risposto con una prova solida.