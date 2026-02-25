Inter pagelle da incubo | Akanji e Thuram i colpevoli del ko Champions

Nella mattinata di oggi, l’eco della disfatta casalinga contro il BodøGlimt scuote le fondamenta dell’ambiente nerazzurro, con una critica feroce che non concede sconti ai protagonisti della serata di San Siro. La colonna sonora del giorno dopo è un coro di bocciature nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport, che fotografano una compagine priva di anima e idee, incapace di arginare l’esuberanza dei norvegesi. Il verdetto del campo, che sancisce l’estromissione traumatica dalla Champions League, mette a nudo le fragilità strutturali di un sodalizio che sembra aver smarrito la propria identità proprio nel momento cruciale della stagione. Le poche luci nel buio nerazzurro. In un panorama desolante, l’unico a uscire dal campo con un’investitura di autorevolezza è Alessandro Bastoni, premiato con un 6,5. Il difensore ha vissuto una vera e propria catarsi: «Sostenuto dalla spinta emotiva della Curva Nord dopo i recenti tumulti, ha suggellato la prestazione con una rete che, purtroppo per le sorti del club, è giunta troppo tardi per ribaltare un destino già scritto», si legge nell’analisi del quotidiano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

