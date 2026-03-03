Rugani Fiorentina esordio da incubo per l’ex difensore della Juve contro l’Udinese Ecco che cosa è successo

L'ex difensore della Juventus ha esordito con la maglia della Fiorentina in una partita contro l'Udinese. Durante il match, ha commesso alcuni errori che hanno influenzato l'andamento della partita. La sua prestazione è stata definita da molti come difficile, e il suo debutto con la nuova squadra si è concluso con difficoltà. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato gli avversari.