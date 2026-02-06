La Fiorentina ha deciso di non inserire Rugani nella lista UEFA e la decisione non piace a Valcareggi. L'ex calciatore e dirigente non nasconde il suo disappunto e si chiede come sia possibile escludere il difensore, che considera uno dei più forti e con un passato di dieci anni alla Juventus. Valcareggi critica apertamente questa scelta, che secondo lui non ha motivazioni chiare.

Rugani escluso dalla Fiorentina dalla lista Uefa. Valcareggi non ci sta e ribadisce il motivo di una scelta per lui non giustificabile. Il mercato invernale della Fiorentina ha portato in riva all’Arno volti nuovi e profili di grande esperienza, ma è il nome di Daniele Rugani a dominare le discussioni degli addetti ai lavori. Sull’approdo dell’ex difensore bianconero a Firenze è intervenuto Furio Valcareggi. Il noto procuratore, parlando ai microfoni di Lady Radio, ha tracciato un profilo dettagliato del centrale, tra ricordi giovanili e analisi tecniche sul presente della squadra viola. Valcareggi ha rievocato i primi passi del difensore, ricordando come il suo talento fosse già evidente anni fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani escluso dalla lista UEFA della Fiorentina, Valcareggi non ci sta: «Non capisco questa scelta. E’ il difensore più forte, è stato anche 10 anni alla Juve. Ecco a chi assomiglia»

