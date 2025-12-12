Tradito dalla spesa al supermercato | arrestato per aver violato la sorveglianza speciale

Un uomo di 59 anni, sottoposto a sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri di San Martino delle Scale dopo essere stato scoperto durante una visita al supermercato in violazione delle misure di sorveglianza. L'episodio si è verificato il 7 dicembre, in prossimità della cena della vigilia.

La spesa tradisce un pregiudicato 59enne arrestato dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di San Martino delle Scale hanno arrestato un uomo di 59 anni, accusato di violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. Segnala teleoccidente.it

TG BASSANO (26/04/2018) - FA LA SPESA SENZA PAGARE, 17ENNE DENUNCIATO

