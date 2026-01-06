Nuovo allenatore Strasburgo | scelto il sostituto di Rosenior passato al Chelsea Sarà lui a guidare la squadra in Ligue 1!

Dopo la partenza di Rosenior al Chelsea, il club di Strasburgo ha annunciato il nuovo allenatore. La scelta si inserisce nel quadro di riorganizzazione della squadra in vista della stagione di Ligue 1. La decisione è stata presa rapidamente, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità al progetto sportivo. Il nuovo tecnico assumerà presto le consegne e guiderà il team nelle prossime sfide ufficiali.

Nuovo allenatore Strasburgo: dopo il passaggio di Rosenior al Chelsea è stato scelto il suo sostituto sulla panchina del club francese Il "domino" delle panchine innescato dalla proprietà BlueCo si è completato nel giro di poche ore.

Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032 - it LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo il divorzio shock da Enzo Maresca a Capodanno, il Chelsea annuncia il sostituto nel giorno dell’Epifania. ticinonotizie.it

Rosenior dopo Maresca, chi è il nuovo allenatore del Chelsea: "È incredibile" - I Blues hanno scelto l’ex Strasburgo: in Francia ha fatto esplodere il talento di Panichelli. tuttosport.com

Dopo aver perso Liam Rosenior, diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea, lo Strasburgo ha già trovato il suo successore: trovato l’accordo con Gary O’Neil. Il 42enne inglese è fermo dal dicembre 2024, quando venne esonerato da un Wolverha - facebook.com facebook

#Chelsea, ufficiale: #Rosenior è il nuovo allenatore. Contratto fino al 2032 x.com

