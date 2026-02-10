Rosenior è preoccupato per il benessere della squadra del Chelsea in una stagione impegnativa

Rosenior si dice preoccupato per il benessere della squadra del Chelsea, che sta affrontando una stagione intensa. Finora, i Blues hanno già giocato 39 partite. La stanchezza e i rischi di infortuni sono dietro l’angolo, e il tecnico cerca di trovare soluzioni per gestire al meglio i suoi giocatori. La sfida ora è mantenere alta la motivazione e la forma fisica, anche con tante gare alle spalle.

2026-02-09 23:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Chelsea ha già giocato 39 partite in questa stagione. L'allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha ammesso di essere preoccupato per il benessere della sua squadra mentre cerca di trovare un equilibrio tra portare i migliori giocatori in campo e gestire un programma fitto di impegni. Tre giorni dopo aver battuto i Wolves 3-1 a Molineux, il Chelsea tornerà in Premier League quando ospiterà il Leeds allo Stamford Bridge, con i Blues che poi si recheranno contro l'Hull City, squadra del campionato, nella FA Cup venerdì. Il Chelsea ha già giocato 39 partite in tutte le competizioni in questa stagione, con un carico di lavoro particolarmente notevole considerando che questa stagione ha seguito il club londinese che ha raggiunto la Coppa del Mondo per club FIFA in estate, giocando sette partite nel tentativo di conquistare quel titolo negli Stati Uniti.

