Rosa Genoni e l' arte della sartoria | al via la rassegna tutta al femminile Le protagoniste

Il 5 marzo alle 16.30 si terrà una conferenza nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana dedicata a Rosa Genoni e alla moda d’arte italiana. La professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli parlerà di Rosa Genoni e del suo ruolo nell’ambito della sartoria e dell’arte tessile. L’evento fa parte della rassegna “Le protagoniste”, dedicata alle figure femminili nel mondo dell’arte.

Amelie presenta la SS26 ispirata a Rosa GenoniLa nuova collezione Amelie SS26 omaggia Rosa Genoni: libertà del corpo, nuovi tagli e potere femminile contemporaneo ... lopinionista.it

Rosa Genoni, storia della pioniera della moda e attivista del Novecento che per prima liberò le donne dal corsetto e lottò per i loro dirittiIl suo cinema ha al centro le donne, dal ritratto struggente della madre scomparsa quando lei era bambina (Un’ora sola ti vorrei, esordio nel 2002) alla rivoluzione sessuale e femminista (Vogliamo ... milano.repubblica.it

DOMENICA 11 MAGGIO Seconda edizione dell’iniziativa solidale denominata “Genoni in rosa”, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio. L’evento è aperto a tutti (prenotando) e unirà benessere, consapevolezza e impegno - facebook.com facebook