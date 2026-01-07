Teatro d' Europa al via la Rassegna in Rosa | viaggio nel cuore femminile

Il Teatro d’Europa inaugura la “Rassegna in Rosa”, un percorso dedicato alla rappresentazione dell’universo femminile attraverso il teatro. La rassegna si apre con “Specchi d’anima”, un’opera che esplora le voci femminili ispirata a Marguerite Yourcenar, interpretata da Angela Caterina e diretta da Gigi Savoia. Un’occasione per approfondire temi legati alla donna e alla sua esperienza, con spettacoli selezionati per riflettere e condividere storie significative.

Prende il via un intenso percorso teatrale dedicato all'universo femminile con la Rassegna in Rosa, che si apre con lo spettacolo Specchi d'anima, voci di donne secondo Yourcenar, interpretato da Angela Caterina e diretto da Gigi Savoia. Un progetto che indaga, attraverso il teatro, le profondità.

