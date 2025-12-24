Prato, 24 dicembre 2025 - Droga diffusa sul territorio pratese con capillare spaccio sotto scacco dei carabinieri. Una vasta operazione con sequestri è stata condotta dei carabinieri attraverso cinque blitz: sno stati fermati e arrestati quattro stranieri, tre dei quali senza permesso di soggiorno, e un italiano. Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, parla di “risultati che comprovano la fitta rete e la notevole diffusione del fenomeno dello spaccio di droga che ha assunto una dimensione multietnica che vede gruppi di cinesi, albanesi, pakistani e nordafricani impegnati a contendersi le piazze di spaccio nella provincia pratese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, lotta allo spaccio di droga: cinque arresti

Leggi anche: Lotta allo spaccio: due arresti a Grosio

Leggi anche: Controlli nelle piazze di spaccio, cinque arresti per droga

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Prato, operazione Natale sicuro: 8 arresti e 12 denunciati; Operazione “Penny Black”: blitz antidroga dei Carabinieri tra Livorno, Pisa e Prato; Ondata di controlli, arresti e denunce contro spaccio di droga e 'mala movida': il bilancio della polizia; Droga, rapine e fucilate in centro a Livorno: nove arresti, 18 indagati – Chi sono.

Prato, lotta allo spaccio di droga: cinque arresti - Cinque blitz che hanno portano al sequestro di per oltre quattro chili di stupefacenti destinata a rifornire il mercato dello spaccio ... lanazione.it