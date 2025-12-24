Prato lotta allo spaccio di droga | cinque arresti
Prato, 24 dicembre 2025 - Droga diffusa sul territorio pratese con capillare spaccio sotto scacco dei carabinieri. Una vasta operazione con sequestri è stata condotta dei carabinieri attraverso cinque blitz: sno stati fermati e arrestati quattro stranieri, tre dei quali senza permesso di soggiorno, e un italiano. Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, parla di “risultati che comprovano la fitta rete e la notevole diffusione del fenomeno dello spaccio di droga che ha assunto una dimensione multietnica che vede gruppi di cinesi, albanesi, pakistani e nordafricani impegnati a contendersi le piazze di spaccio nella provincia pratese”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
