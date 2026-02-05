Un uomo di 22 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo per aver aggredito una donna in bicicletta con il figlio. La donna e il bambino sono stati colpiti e spaventati, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. La polizia ha rintracciato il responsabile poco dopo e ora si trova sotto accusa.

È stato rintracciato e denunciato nella giornata di ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo il responsabile dell’aggressione ai danni di una donna. Questo episodio è avvenuto nella mattinata del 2 febbraio, mentre la vittima stava pedalando con il figlio per le strade del quartiere San Lorenzo, a Roma. Identificazione del Responsabile. Il soggetto in questione è un giovane di 22 anni, di origini straniere, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere. La gravità dell’accaduto ha portato a un immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: donna in bici con il figlio aggredita a San Lorenzo, denunciato un 22enne

Approfondimenti su Roma San Lorenzo

Una donna racconta di essere stata aggredita in strada a San Lorenzo.

A Brescia, Rita Manganelli aveva recentemente presentato denuncia contro il marito, Pasquale Raccioppoli, per maltrattamenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma San Lorenzo

Argomenti discussi: Roma, ruba la bicicletta del rider e scappa lungo via Nazionale; Sulle tracce di Anna Magnani: Roma in bicicletta tra cinema, vita e gatti; Mobilità: perché includere le donne conviene a tutti; FURTO BICICLETTE BIKE SHARING.

Roma: donna in bici con il figlio aggredita a San Lorenzo, denunciato un 22enneRintracciato il responsabile di un'aggressione a San Lorenzo, Roma, avvenuta il 2 febbraio. Il giovane è stato denunciato. romadailynews.it

Roma, pugno in faccia alla mamma in bici con il figlio a San Lorenzo. Il volto fratturato, il video-choc e la denuncia: il 22enne straniero «già libero»In zona lo conosco tutti: è il terrore di San Lorenzo ormai. Gira come nulla fosse e all'improvviso tira pugni e schiaffi: bersaglio, soprattutto le mamme con i ... ilmessaggero.it

Paura a San Lorenzo: l’aggressione, senza apparente motivo, è stata ripresa dalle telecamere di un locale facebook

A Roma, San Lorenzo: mamma aggredita in bici col figlio, frattura al volto, bimbo sotto shock. L’uomo fermato dai Carabinieri è già libero. Chi aggredisce deve rispondere. Sicurezza è un diritto. Chi delinque non può restare. Legalità senza ambiguità. x.com