A Roma, nella via della Scrofa, è stata evacuata la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia a causa di un allarme bomba. Le forze dell’ordine hanno interdetto l’area e stanno effettuando verifiche sul luogo. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali minacce o sui risultati delle ispezioni. La zona rimane sotto controllo mentre proseguono le operazioni di sicurezza.

Allarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. Secondo quanto si apprende, è intervenuta la Polizia e il palazzo è stato evacuato. Sul posto la polizia che sta ispezionando con i cani molecolari anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del 'Secolo d'Italià. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, evacuata sede in via della Scrofa per allarme bomba

Leggi anche: Allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa: evacuato il palazzo

Allarme bomba nella sede della Lega a MilanoUn allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega, in via Bellerio a Milano.

Contenuti e approfondimenti su Roma evacuata sede in via della Scrofa...

Temi più discussi: Lega, artificieri nella sede di via Bellerio: rientrato l’allarme bomba; Incendio in palazzo storico a Roma: maxi evacuazione e soccorsi; Palazzo storico in fiamme a Roma: evacuazione e intervento dei vigili del fuoco.

Roma: allarme bomba in via della Scrofa, evacuati uffici di FdI e la redazione del Secolo d’ItaliaAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. A quanto si apprende, è intervenuta la Polizia e il palazzo è stato evacuato. radiocolonna.it

Roma: va a fuoco un appartamento, evacuate 20 persone da una palazzina in zona OstienseNessuna persona e' rimasta coinvolta. Evacuati temporaneamente 20 inquilini residenti negli appartamenti circostanti/soprastanti quello andato in fiamme ... affaritaliani.it

Giornata Internazionale della Donna Le iniziative del Club in occasione dell'8 marzo in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ASL Roma 1 e ASL Roma 3 per la tutela della salute femminile https://www.asrom - facebook.com facebook

#Roma Gli artificieri stanno intervenendo per un trolley abbandonato a Largo Chigi, a Roma, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio. La strada, nei pressi di #PalazzoChigi, è stata x.com