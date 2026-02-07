Una svolta per la mobilità dei disabili siciliani | i pullman dell’Ast saranno dotati di pedane

Una novità importante per i disabili in Sicilia. Gli autobus dell’Ast ora avranno pedane per facilitare l’ingresso e l’uscita. La notizia è stata comunicata dal presidente dell’associazione Unalottaxlavita, Gabriele Montera, tramite un post sul loro sito. La misura non fa rumore, ma cambierà profondamente la vita di molte persone.

