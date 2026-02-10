Il Giubileo è finito i lavori nelle chiese di periferia no | i nuovi sagrati saranno pronti entro l' estate

Mentre il Giubileo si è concluso ufficialmente a gennaio, i lavori nelle chiese di periferia non si fermano. I nuovi sagrati devono essere pronti entro l’estate, e le squadre di operai sono già al lavoro per rispettare i tempi. Le chiese più piccole, spesso trascurate, stanno ricevendo attenzione per migliorare l’accoglienza dei fedeli e rendere più funzionali gli spazi sacri. La data di fine lavori non è più lontana, e i sacerdoti sperano di poter inaugurare i nuovi spazi già prima dell’autunno.

Il Giubileo 2025 è finito da tempo, esattamente dal 6 gennaio 2026, quando è stata chiusa la Porta Santa della Basilica di San Pietro. I cantieri giubilari, però, non si fermano, anzi. Ci sono ancora progetti che erano stati pensati per l'Anno Santo ma che non sono ancora terminati.

