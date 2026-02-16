Nella notte, i carabinieri hanno effettuato un grande intervento alla stazione Termini di Roma, arrestando tre persone e denunciandone altre nove. Durante l’operazione, sono state anche elevate quattro multe a cittadini sprovvisti di documenti in regola. Gli agenti hanno controllato numerosi passeggeri e verificato la presenza di persone sospette, trovando alcune in possesso di sostanze stupefacenti.

Maxi blitz alla stazione Termini: tre persone sono state arrestate, nove sono state denunciate e quattro multate dai carabinieri. Un cittadino del Burkina Faso di 25 anni è stato bloccato immediatamente dopo aver sottratto uno smartphone a una passeggera che stava scendendo dal bus dell’Atac della linea 105. Oltre al furto aggravato, il giovane è stato trovato in possesso di attrezzi multiuso atti ad offendere. In manette è finito anche un romano di 47 anni, rintracciato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Roma lo scorso 5 febbraio. Momenti concitati in via Giolitti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: blitz alla stazione Termini, 3 arresti e 9 denunce

