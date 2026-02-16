Roma | blitz alla stazione Termini 3 arresti e 9 denunce
Nella notte, i carabinieri hanno effettuato un grande intervento alla stazione Termini di Roma, arrestando tre persone e denunciandone altre nove. Durante l’operazione, sono state anche elevate quattro multe a cittadini sprovvisti di documenti in regola. Gli agenti hanno controllato numerosi passeggeri e verificato la presenza di persone sospette, trovando alcune in possesso di sostanze stupefacenti.
Maxi blitz alla stazione Termini: tre persone sono state arrestate, nove sono state denunciate e quattro multate dai carabinieri. Un cittadino del Burkina Faso di 25 anni è stato bloccato immediatamente dopo aver sottratto uno smartphone a una passeggera che stava scendendo dal bus dell’Atac della linea 105. Oltre al furto aggravato, il giovane è stato trovato in possesso di attrezzi multiuso atti ad offendere. In manette è finito anche un romano di 47 anni, rintracciato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Roma lo scorso 5 febbraio. Momenti concitati in via Giolitti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Maxi operazione dei carabinieri a Roma dal Colosseo alla Stazione Termini: 11 arresti e 17 denunce
Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Roma hanno portato a termine un’operazione di vasta portata, che ha coinvolto diverse zone della città, tra il Colosseo e la Stazione Termini.
Blitz a Termini: colpita microcriminalità e abusivismo. Arresti, denunce e locali chiusi
Continua l’attività di controllo dei Carabinieri presso la stazione di Termini e le aree limitrofe di Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Blitz a San Basilio: arresti per droga e sospensione di attività commerciali; C'è stato un altro accoltellamento nella zona della stazione; Roma: nuovo blitz a San Basilio, quattro arresti e una denuncia tra spaccio di droga e furti.
Roberta Bruzzone derubata a Roma Termini, agenti recuperano il bottino: Grazie per l’intervento recordIl furto di un telefonino e il lavoro degli agenti per rintracciarlo e riconsegnarlo alla legittima proprietaria, Roberta Bruzzone, che li ringrazia sui ... fanpage.it
Roma, la criminologa Roberta Bruzzone derubata alla stazione Termini, il racconto sui social: Telefono recuperato grazie alla poliziaCapita anche ai criminologi. Basta un attimo di distrazione e il telefono scompare. Alla stazione Termini, a Roma, succede tutti i giorni. Ieri è successo a Roberta Bruzzone. Ma può raccontarlo con un ... msn.com
Discoteca abusiva scoperta a Roma durante un blitz sulla movida: oltre 200 giovani a ballare senza autorizzazioni in un bar trasformato in locale notturno - facebook.com facebook
Gestivano ordinativi droga via chat, scoperta base di spaccio a Roma. Blitz scattato da segnalazione all'applicazione YouPol #ANSA x.com