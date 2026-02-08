La polizia di Roma ha effettuato una serie di controlli antidroga nelle zone di Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Durante le operazioni, gli agenti hanno arrestato otto persone, tutte colte in flagranza di reato. Le operazioni sono state svolte con metodi rigorosi per contrastare lo spaccio di droga nelle aree più problematiche della città.

I falchi della polizia hanno recentemente svolto controlli serrati nelle aree di Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, portando all’arresto di otto persone. Durante le operazioni, gli agenti hanno intercettato il cambio turno tra due spacciatori, i quali avevano trasformato un muretto condominiale in un vero e proprio deposito operativo. In quel momento, stavano consegnando una dose a un cliente. Uno dei due spacciatori ha tentato di disfarsi della droga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti: nascondeva tra i suoi indumenti oltre 300 involucri di cocaina, sia cruda che cotta. Arresti a Ponte di Nona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona, 8 arresti

