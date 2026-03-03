Roma | carabiniera investita durante posto di blocco a Cerveteri e’ grave

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita da un’auto durante un posto di blocco a Cerveteri, in viale Benedetto Marini, poco prima delle 21 di ieri sera. L’incidente è avvenuto a Campo di Mare, frazione del comune, e le sue condizioni sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Una carabiniera è stata investita a Cerveteri mentre era in servizio. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita da un’auto nella serata di ieri, poco prima delle 21, in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare, frazione di Cerveteri. La donna era impegnata in un posto di controllo sulla viabilità e indossava il giubbotto catarinfrangente quando è stata colpita dall’auto, che l’ha sbalzata di qualche metro. Alla guida del veicolo c’era una 22enne, la quale si è immediatamente fermata per prestare soccorso. La militare è stata soccorsa prontamente e trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

