Carabiniera investita durante posto di blocco è grave | elitrasportata in ospedale

Una carabiniera è stata investita durante un posto di blocco e si trova in condizioni critiche, essendo stata trasportata in ospedale con un'eliambulanza. La polizia sta esaminando la dinamica dell’incidente e sta identificando l’automobilista coinvolto. Le autorità stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per chiarire l’accaduto. La donna è stata colpita mentre era di servizio in provincia di Civitavecchia.

È al vaglio la posizione di un'automobilista che ha investito una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia, ferendola gravemente. Soccorsa in eliambulanza, non rischia di morire. 🔗 Leggi su Fanpage.it Carabiniera investita a Roma durante un posto di controllo, è graveAlla guida della Fiat Panda che l’ha travolta c’era una 22enne italiana, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. “Avevo il vetro appannato”. Carabiniera investita ad un posto di bloccoUna carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in viale... Tutti gli aggiornamenti su Carabiniera investita Temi più discussi: Carabiniera investita al posto di blocco di Cerenova da un'auto guidata da una donna: è in codice rosso; Cerveteri - Carabiniera investita durante un posto di blocco, trasportata in eliambulanza al Gemelli; Cerenova, carabiniera investita durante un posto di blocco: trasportata in eliambulanza al Gemelli -; Morta l'anziana a bordo dell'auto investita durante un inseguimento in via Nonantolana, fermati tre giovani. Cerveteri, carabiniera investita durante posto di controllo: è grave. «Non l'ho vista, avevo il vetro appannato»Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. ilmessaggero.it Roma, carabiniera investita durante posto di controllo a Campo di Mare: è graveNon l'ho vista, avevo il vetro appannato. Si sarebbe giustificata così, ai carabinieri la 22enne italiana che ha investito una militare della Compagnia di Civitavecchia in servizio a Campo di Mare ... tg24.sky.it Carabiniera investita durante posto di controllo: è grave - facebook.com facebook Roma, “avevo il vetro appannato”. Carabiniera investita ad un posto di blocco x.com