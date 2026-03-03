Cerveteri carabiniera investita durante posto di controllo | è grave Non l' ho vista avevo il vetro appannato

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita ieri sera intorno alle 21 durante un posto di blocco in viale Benedetto Marini a Campo di Mare. L’auto coinvolta non ha fermato, investendo la militare che si trovava sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La conducente ha riferito di non averla vista a causa del vetro appannato.

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita. L'incidente «Non l'ho vista, avevo il vetro appannato». Si sarebbe giustificata così, ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale sul posto per gli accertamenti, la 22enne italiana che intorno alle 21 di ieri, al volante di una Fiat Panda, ha investito una militare della Compagnia di Civitavecchia in servizio a Campo di Mare per un posto di controllo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

