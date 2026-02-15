Roma | controlli movida quattro arresti e due denunce nel quartiere Bravetta

Nuovi e serrati controlli sono stati attuati contro la mala movida di Roma. I Carabinieri della compagnia Trastevere hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Bravetta. A conclusione delle attività, che si sono svolte dalla sera fino a notte inoltrata, sono state arrestate quattro persone e altre quattro sono state denunciate. In particolare, due cittadini stranieri, di 32 e 20 anni, sono stati sorpresi in via della Pisana in possesso di dosi di cocaina, per un totale di circa 18 grammi, insieme a oltre 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno effettuato un servizio di controllo nel quartiere Esquilino, identificando e intervenendo su situazioni di illegalità.

I Carabinieri di Roma Trionfale hanno effettuato controlli nei quartieri della movida dei Municipi I, II, XIV e XV.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: B&b e movida a Chiaia, controlli nella zona dei Baretti; Controlli rafforzati nelle zone della movida a Bari: un arresto per rapina e sette denunce; Irregolarità nei b&b e nei locali della movida: carabinieri e vigili in azione; Stretta sulla mala-movida: 4 denunce per guida sotto effetto di alcol e droga, ristoranti chiusi ad Albano e Castel Gandolfo.

Roma: controlli a Castel Gandolfo e Albano Laziale, denunce e chiusura di attivita’ commercialiControlli intensificati dai Carabinieri nei Castelli Romani per contrastare la mala-movida e garantire la sicurezza. romadailynews.it

Roma: controlli in luoghi movida, denunciato gestore di un esercizio commercialeControlli intensificati nella movida romana: oltre cento illeciti e sanzioni per violazioni di sicurezza e igiene. romadailynews.it

Non si fermano i controlli degli agenti del Nucleo PolMetro a Roma, impegnati ogni giorno nel presidio delle banchine e dei convogli. 6 le persone arrestate nel corso delle ultime attività: 4 per furto e 2 in esecuzione di provvedimenti restrittivi. Un’azione che si facebook

Non si fermano i controlli degli agenti del Nucleo PolMetro a Roma, impegnati ogni giorno nel presidio delle banchine e dei convogli. 6 le persone arrestate nel corso delle ultime attività: 4 per furto e 2 in esecuzione di provvedimenti restrittivi. Un’azione che si x.com