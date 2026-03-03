Roma allarme bomba in via della Scrofa nella sede di Fratelli d' Italia evacuato l' intero palazzo strade chiuse - VIDEO

A Roma, in via della Scrofa, è stato segnalato un allarme bomba presso la sede di Fratelli d'Italia. L'edificio è stato evacuato e le forze dell'ordine hanno chiuso le strade circostanti. I cani molecolari stanno ispezionando anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d’Italia. La zona è sotto controllo in attesa di ulteriori sviluppi.

I cani molecolari stanno ispezionando anche gli uffici della Fondazione An e la redazione del Secolo d'Italia. Durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. Allarme bomba a Roma, in via della Scrofa, nella sede di Fratelli d'Italia. Sul posto la Polizia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, allarme bomba in via della Scrofa nella sede di Fratelli d'Italia, evacuato l'intero palazzo, strade chiuse - VIDEO Allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa: evacuato il palazzoDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Allarme bomba nella sede di Fratelli... Allarme bomba in via della Scrofa, evacuata la sede di Fratelli d’ItaliaArtificieri e unità cinofile al lavoro, strada chiusa e tensione tra dipendenti e residenti: “Ci hanno fatto uscire di corsa” Allarme bomba nel cuore... Contenuti e approfondimenti su Roma allarme bomba in via della Scrofa... Temi più discussi: Villaggio Falcone, trovata una bomba nel bagagliaio di un'auto. Strage evitata; Roma, a Tor Bella Monaca la Polizia locale scopre bomba a bordo di auto; Allarme bomba a Roma est: scoperto ordigno artigianale su un’auto sospetta; Lega, artificieri nella sede di via Bellerio: rientrato l'allarme bomba. Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia a Roma, palazzo evacuato e strade chiuseAllarme bomba presso la sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, a Roma e la redazione del Secolo d'Italia. Immediato l'intervento della polizia. A quanto si apprende, ... ilmattino.it Roma – Doppio allarme bomba in città, artificieri in azione e indagini a tutto campoLa massima allerta per la situazione in Medio Oriente ha fatto subito scattare controlli a tappeto ROMA - Allarme sicurezza nel centro di Roma per un trolley l ... etrurianews.it #CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio Ieri 2/3/2026 due centraline ( #Ceccano e #Frosinone Scalo) hanno superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/… @SNPAmbiente @ISPRA_Press @ConsiglioLazio #ARPALazio #Ambiente x.com Giornata Internazionale della Donna Le iniziative del Club in occasione dell'8 marzo in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ASL Roma 1 e ASL Roma 3 per la tutela della salute femminile https://www.asrom - facebook.com facebook