Un allarme bomba è stato segnalato in via della Scrofa, portando all’evacuazione della sede di Fratelli d’Italia. Artificieri e unità cinofile sono intervenuti per verificare la minaccia, mentre la strada è stata chiusa al traffico. Testimoni riferiscono di aver dovuto uscire di corsa dall’edificio, creando tensione tra dipendenti e residenti. La situazione resta sotto controllo mentre si svolgono i controlli.

Artificieri e unità cinofile al lavoro, strada chiusa e tensione tra dipendenti e residenti: “Ci hanno fatto uscire di corsa” Allarme bomba nel cuore della Capitale. Momenti di forte tensione in via della Scrofa, dove nel primo pomeriggio è stata evacuata la sede nazionale di Fratelli d’Italia dopo una segnalazione che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza. La strada è stata chiusa al traffico, mentre sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine e gli artificieri, impegnati nelle verifiche del caso. L’area è stata transennata per consentire le operazioni in condizioni di massima sicurezza. Secondo quanto si apprende, l’allerta ha coinvolto anche la zona circostante, a ridosso di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, poco lontano dall’edificio interessato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Allarme bomba in via della Scrofa, evacuata la sede di Fratelli d’Italia

Roma, evacuata sede in via della Scrofa per allarme bombaAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia.

Allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa: evacuato il palazzoDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Allarme bomba nella sede di Fratelli...

Una selezione di notizie su Allarme bomba

Temi più discussi: Lega, artificieri nella sede di via Bellerio: rientrato l'allarme bomba; Allarme bomba nella sede della Lega: artificieri sul posto; Villaggio Falcone, trovata una bomba nel bagagliaio di un'auto. Strage evitata; Roma, a Tor Bella Monaca la Polizia locale scopre bomba a bordo di auto.

Roma: allarme bomba in via della Scrofa, evacuati uffici di FdI e la redazione del Secolo d’ItaliaAllarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. A quanto si apprende, è intervenuta la Polizia e il palazzo è stato evacuato. radiocolonna.it

Allarme bomba via della Scrofa, evacuato personale FdIUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Rientrato a Roma un allarme bomba, dopo che il ritrovamento di una valigia abbandonata aveva scatenato il panico tra la popolazione e giustificato l'intervento degli artificieri - facebook.com facebook

Trovano un trolley abbandonato davanti a Palazzo Chigi, scatta l'allarme bomba: tensione alle stelle, intervengono gli artificieri x.com