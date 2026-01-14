disordini durante le proteste pro palestina misure cautelari a torino anche per minorenni

Nelle prime ore del mattino, a Torino, è stata avviata l’operazione “Riot” coordinata dalla Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni, in seguito ai disordini durante le proteste pro Palestina. Sono state adottate misure cautelari anche nei confronti di minorenni. L’intervento mira a chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza pubblica in un contesto caratterizzato da tensioni e manifestazioni di piazza.

È scattata dalle prime ore del mattino a Torino l’operazione “Riot” coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i minorenni. Gli agenti stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di alcuni giovani, considerati tra i principali ritenuti responsabili dei gravi disordini che avevano segnato la città lo scorso 3 ottobre, durante una giornata di mobilitazione in solidarietà con la Palestina. Quel giorno decine di migliaia di persone avevano partecipato allo sciopero generale indetto da Cgil e Usb, dando vita a cortei distinti. La manifestazione dei sindacati si era svolta senza incidenti, ma altri spezzoni avevano rapidamente degenerato, trasformando la protesta in una lunga giornata di tensione e violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

