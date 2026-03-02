Fontana di Trevi a pagamento 230mila accessi in un mese | incassati oltre 435mila euro

A un mese dall’introduzione del nuovo sistema di accesso, la Fontana di Trevi ha registrato circa 230mila visitatori, generando oltre 435mila euro di incassi. Il sistema, attivo dal due febbraio, prevede un biglietto da due euro per chi non risiede a Roma o nell’area della città metropolitana. I numeri indicano la quantità di persone che hanno scelto di visitare il monumento con il nuovo metodo di ingresso.

Dal due febbraio, fa sapere il Comune di Roma, sono stati infatti registrati 229.896 ingressi, di cui 217.597 a tariffa intera, 3499 residenti a Roma o nella Città metropolitana e 8.800 altri ingressi gratuiti. L’incasso complessivo di 435.194 euro, sottolineano dal Campidoglio, è destinato a sostenere la gratuità dei Musei civici di Roma per i residenti della Capitale e della Città Metropolitana e la manutenzione e tutela del patrimonio. “Questi numeri – sottolinea il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - dimostrano che è possibile coniugare la tutela di un monumento straordinario e la sua piena fruibilità. Finalmente anche i romani e le romane possono tornare a visitarla senza il sovraffollamento e, grazie alle risorse raccolte, potranno usufruire anche della gratuità dei Musei civici di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fontana di Trevi a pagamento: quanti visitatori nel primo mese? I dati del CampidoglioRoma, 2 marzo 2026 – Ad un mese esatto dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, il bilancio conferma l’efficacia delle...

Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euroDa oggi per visitare la Fontana di Trevi, uno dei monumenti di Roma più frequentati dai turisti, bisognerà pagare un ticket di due euro.

Altri aggiornamenti su Fontana di Trevi.

Temi più discussi: Fontana di Trevi, Zetema: Tutti i lavoratori sono regolarmente contrattualizzati; Alla Fontana di Trevi addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l'ora. Scoppia la polemica; Roma, come le tariffe sui monumenti aiutano le casse del Comune; tassa di soggiorno a napoli, conte: meglio un euro in più che finire recintati come la fontana di trevi.

Fontana di Trevi, 230mila ingressi nel primo mese, 218mila con ticketAd un mese esatto dall'introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, con il ticket di 2 euro per i turisti e non residenti, il bilancio conferma l'efficacia delle misure per regola ... ansa.it

Roma, Fontana di Trevi a pagamento: nel primo mese di apertura 230 mila ingressi e 435 mila euro di incassoROMA (ITALPRESS) – Ad un mese esatto dall’introduzione del nuovo sistema di accesso alla Fontana di Trevi, il bilancio conferma l’efficacia delle misure per regolare le presenze e migliorare la qual ... italpress.com

Holigans inglesi occupano la fontana di Trevi prima della finale Roma-Liverpool del 30 maggio 1984. Fonte: il sole 24 ore. - facebook.com facebook

#BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DU-eHhFiGbp/ - Fontana di Trevi x.com