ucciso a rogoredo fermato il poliziotto carmelo cinturrino

Carmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato dopo aver ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La decisione deriva da un’indagine che ha ricostruito i fatti e identificato il coinvolgimento dell’agente. La presenza di tracce sul luogo e le testimonianze hanno portato all’arresto. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti della zona, che avevano segnalato tensioni recenti nell’area.

La Polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Come spiega una nota della questura – che ha organizzato una conferenza stampa alle 11 – il provvedimento si fonda sulle indagini della squadra mobile e della scientifica, coordinate dalla Procura e in particolare su deposizioni dei testimoni, interrogatori, analisi delle telecamere e dei cellulari, oltre a verifiche tecnico-scientifiche, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo.

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

Pusher ucciso a Rogoredo, possibile legame tra agente e vittima: i cellulari al centro delle indaginiGli investigatori analizzano i cellulari dei poliziotti presenti sul luogo della sparatoria per ricostruire contatti e rapporti tra l’agente e il pusher ucciso a Rogoredo. notizie.it

Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it

Rogoredo, ora i 4 poliziotti scaricano l'agente Carmelo Cinturrino: «La pistola del pusher Non c'era...» - facebook.com facebook

I quattro dicono di non aver visto da subito la pistola a salve della vittima. Carmelo Cinturrino e le accuse di corruzione e richieste di pizzo ai pusher x.com