rogoredo fermato il poliziotto carmelo cinturrino per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, è stato fermato per aver sparato e ucciso Mansouri Abderrahim durante una lite in via Rogoredo. La polizia ha eseguito il fermo subito dopo aver raccolto prove sulla presenza dell’agente al luogo del fatto. Gli investigatori hanno trovato tracce di sangue e testimoni che hanno riconosciuto Cinturrino. La sua posizione rimane sotto esame mentre si aspetta l’interrogatorio ufficiale. La comunità locale si chiede cosa succederà ora.

Per la sparatoria di Rogoredo, la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Carmelo Cinturrino, assistente Capo della Polizia di Stato, gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim, avvenuto il 26 gennaio. Il provvedimento restrittivo arriva a seguito degli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile e dal Gabinetto Regionale Polizia Scientifica della Polizia di Stato, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, e in particolare sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Fermato per omicidio volontario Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo

Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto indagato per l’uccisione del pusher a RogoredoCarmelo Cinturrino, agente di polizia, è coinvolto nell’episodio di gennaio in cui ha sparato e ucciso un uomo nel quartiere di Rogoredo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Sparatoria di Rogoredo, altri quattro poliziotti indagati; Mansouri ucciso a Rogoredo, i dubbi sul poliziotto Cinturrino accusato anche da testimoni su denaro e droga; Sparatoria Rogoredo, poliziotto mentì dicendo di aver chiamato soccorsi.

Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: Chiedeva il pizzoSi chiama Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne Abderrahim Mansouri al limitare del bosco della droga ... fanpage.it

Omicidio a Rogoredo, testimoni accusano Cinturrino: Il poliziotto chiedeva soldi e cocaina a MansouriL'assistente capo Cinturrino è indagato per omicidio volontario, i suoi quattro colleghi per favoreggiamento e omissione di soccorso ... tg.la7.it

Rogoredo, ora i 4 poliziotti scaricano l'agente Carmelo Cinturrino: «La pistola del pusher Non c'era...» - facebook.com facebook

I quattro dicono di non aver visto da subito la pistola a salve della vittima. Carmelo Cinturrino e le accuse di corruzione e richieste di pizzo ai pusher x.com