Kalulu espulso | non c' è fallo su Bastoni ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire
Kalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti. La decisione si basa su un episodio in cui non c’era fallo su Bastoni, ma il giocatore francese viene comunque ammonito nuovamente. Il Var non interviene per correggere la scelta degli arbitri, lasciando la situazione invariata. Bastoni, nel frattempo, ha influito sulla decisione, anche se non c’è stato fallo reale su di lui.
Grandi polemiche arbitrali in Inter-Juventus. Dopo un'ammonizione inevitabile da parte dell'arbitro La Penna (9') a Bastoni per un intervento su Conceiçao lanciato in ripartenza, la direzione di gara entra nel mirino delle critiche tra il 32' e il 42', ovvero i minuti nei quali Pierre Kalulu riceve due cartellini gialli e viene conseguentemente espulso. Il primo arriva per un intervento imprudente su Barella: su un pallone lungo, il centrocampista dell'Inter controlla al volo e lo juventino lo travolge sul piede d'appoggio. Nonostante le lamentele del francese, sempre giusto il provvedimento di La Penna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenire
L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale.
Roma-Napoli, Rocchi a Open Var: “Non c’è fallo di Rrahmani su Koné, bravi Massa e il VAR”Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Inter Juve, il risultato in diretta live della partita di Serie a.
Inter-Juventus, bianconeri in 10: espulso Kalulu. Web in rivolta: Non era rossoL'arbitro La Penna ha espulso Kalulu dopo un contatto con Bastoni, ma il calciatore dell'Inter ha simulato: web letteralmente in rivolta. areanapoli.it
Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenireL'arbitro fischia un fallo di Kalulu in ritardo su Bastoni ed estrae il secondo giallo, ma i replay mostrano che il contatto tra i difensori non c'è ... fanpage.it
Bastoni, già ammonito, simula di subire un calcio di Kalulu (anche lui già ammonito). Indovinate chi viene espulso E dobbiamo pure sorbirci i sermoncini di padre Chivu. facebook
Il gesto di #Bastoni che porta all’espulsione di #Kalulu è di estrema anti sportività. #InterJuventus x.com