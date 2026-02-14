Kalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti. La decisione si basa su un episodio in cui non c’era fallo su Bastoni, ma il giocatore francese viene comunque ammonito nuovamente. Il Var non interviene per correggere la scelta degli arbitri, lasciando la situazione invariata. Bastoni, nel frattempo, ha influito sulla decisione, anche se non c’è stato fallo reale su di lui.

Grandi polemiche arbitrali in Inter-Juventus. Dopo un'ammonizione inevitabile da parte dell'arbitro La Penna (9') a Bastoni per un intervento su Conceiçao lanciato in ripartenza, la direzione di gara entra nel mirino delle critiche tra il 32' e il 42', ovvero i minuti nei quali Pierre Kalulu riceve due cartellini gialli e viene conseguentemente espulso. Il primo arriva per un intervento imprudente su Barella: su un pallone lungo, il centrocampista dell'Inter controlla al volo e lo juventino lo travolge sul piede d'appoggio. Nonostante le lamentele del francese, sempre giusto il provvedimento di La Penna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire

L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale.

