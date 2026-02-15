L'errore di La Penna fa il giro del mondo e cambia il calcio | il VAR potrà intervenire sul 2° giallo

L’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente durante la partita tra Juventus e Inter, provocando una vasta reazione internazionale. La sua decisione sbagliata ha acceso il dibattito sulla gestione del VAR e ha portato a una modifica delle regole. A partire dalla prossima stagione, il protocollo consentirà di intervenire anche nel caso di un secondo cartellino giallo che porta all'espulsione, un cambiamento che potrebbe influenzare molte partite future.