L'errore di La Penna fa il giro del mondo e cambia il calcio | il VAR potrà intervenire sul 2° giallo
L’arbitro La Penna ha commesso un errore evidente durante la partita tra Juventus e Inter, provocando una vasta reazione internazionale. La sua decisione sbagliata ha acceso il dibattito sulla gestione del VAR e ha portato a una modifica delle regole. A partire dalla prossima stagione, il protocollo consentirà di intervenire anche nel caso di un secondo cartellino giallo che porta all'espulsione, un cambiamento che potrebbe influenzare molte partite future.
Il macroscopico errore dell'arbitro La Penna in Juventus-Inter cambierà per sempre il protocollo VAR: l'IFAB varerà la variazione per cui si potrà intervenire anche sul secondo giallo che porta ad una espulsione. E lo farà entro i prossimi Mondiali 2026 quando entrerà subito in vigore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»
Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.
Il VAR allarga i casi in cui può intervenire, eccone altri tre: l’obiettivo è un calcio più giusto
Dal 1° luglio, il protocollo VAR si arricchirà di tre nuove applicazioni, approvate dall'IFAB e in attesa di validazione ufficiale all'assemblea del 28 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rocchi: L'errore di La Penna è chiaro, ma tutti cercano di fregarci...Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, al ... ansa.it
MAZZATA PER LA PENNA: RISCHIA GROSSO DOPO L'ERRORE SU KALULU facebook
