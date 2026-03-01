Durante la partita tra Verona e Napoli, si è verificato un gol di Lukaku che ha influenzato il risultato. Inoltre, l'arbitro ha convalidato un fallo netto su Buongiorno che ha generato polemiche. Sabatini ha commentato l'episodio, definendo il gol come fondamentale e sottolineando l’errore grave commesso dall’arbitro nel valutare il fallo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. «Il gol di Lukaku è fondamentale per la classifica del Napoli che passa a Verona con un 2-1 molto sofferto e mantiene inalterata qualsiasi distanza nella lotta per la Champions League», ha spiegato Sabatini. Il giornalista ha sottolineato anche il valore personale della rete per il belga: «È molto importante per il giocatore perché ha avuto la possibilità in 20 minuti di mostrarsi nuovamente, dopo una stagione sofferta passata praticamente da spettatore a causa dell’infortunio». Poi l’analisi si è spostata... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verona-Napoli, Sabatini: «Gol fondamentale di Lukaku. Fallo netto su Buongiorno, errore grave»

Marelli: “Era netto il fallo su Buongiorno prima del corner del gol del Verona, l’arbitro Colombo era anche posizionato bene”Giustamente l'ex arbitro a Dazn fa notare che si è trattato di un errore clamoroso: netta la spinta alle spalle ai danni di Buongiorno Db Torino...

Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: "Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza la tocchi con la mano"Gli episodi da moviola di Napoli-Verona faranno molto discutere, in particolare le decisioni che hanno visto protagonista il Var.

Napoli-Verona | Non si fermano le polemiche sull'arbitraggio...c'era o no il rigore su Buongiorno

Contenuti utili per approfondire Verona Napoli

Temi più discussi: Sabatini: Gol del Parma? Se Bartesaghi avesse fatto come Bastoni...; Sabatini: Il gol di Lukaku è stato importante anche per l'arbitro Colombo: come si fa a non fischiare fallo di Frese su Buongiorno?; Sabatini: Il gol di Lukaku salva anche l'arbitro, evidente errore contro il Napoli; IL PENSIERO - Sabatini: Il gol di Lukaku è importante per lui e per il Napoli, ma salva anche l'arbitro.

Hellas Verona-Napoli 1-2: Lukaku la decide al 96’Diretta Verona-Napoli di Sabato 28 febbraio 2026: Højlund segna subito, Akpa Akpro pareggia, Lukaku decide al 96’. Azzurri in piena corsa Champions ... calciomagazine.net

Verona-Napoli 1-2, gol e highlights: Lukaku decide al 96'Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il dane ... sport.sky.it

#Giovane in vonferenza dopo la vittoria contro il Verona-Napoli: "Sono troppo felice per l'assist, sapevamo fosse una partita importante. Ma va detto che ora finisce questa gara e già pensiamo alla prossima. Ovviamente voglio sbloccarmi e fare gol ma se poss - facebook.com facebook

Verona-Napoli, le pagelle: Lukaku fame da gol vincente, 7. Harroui sbaglia tutto: 4,5 x.com