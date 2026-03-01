Anche Rocchi rimanda Colombo era fallo su Buongiorno

L’Aia ha valutato l’operato di Colombo durante la partita Verona-Napoli come sostanzialmente corretto. Non è stato assegnato il rosso per Suslov su Gutierrez, anche se era stato richiesto, mentre il cartellino giallo mostrato a Suslov è stato considerato appropriato. Anche Rocchi ha rinviato Colombo, ritenendo che il fallo su Buongiorno non fosse da ammonizione.

Marco Giordano svela che per l’Aia Colombo in Verona-Napoli avrebbe potuto fare meglio. Giusto il giallo a Suslov e non il rosso, ma manca il fallo di Bowie su Buongiorno. Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Charlys-Alessandro Buongiorno L’Aia considera sostanzialmente corretto l’operato di Colombo in Verona-Napoli. Il rosso richiesto per Suslov su Gutierrez non è stato concesso, mentre il giallo è giudicato giusto. Il fallo di Bowie su Buongiorno, che ha portato al corner del pareggio, resta un episodio al limite. Nel complesso, Colombo avrebbe potuto fare meglio; sugli spalti era presente anche il designatore Rocchi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anche Rocchi rimanda Colombo, era fallo su Buongiorno Marelli: “Era netto il fallo su Buongiorno prima del corner del gol del Verona, l’arbitro Colombo era anche posizionato bene”Giustamente l'ex arbitro a Dazn fa notare che si è trattato di un errore clamoroso: netta la spinta alle spalle ai danni di Buongiorno Db Torino... Pareggio del Verona nasce da un corner che non c’era. Marelli: “c’era fallo su Buongiorno”Mg Genova 07/02/2026 - campionato di calcio serie A / Genoa-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Rasmus Hojlund Al minuto 65 il... Una selezione di notizie su Anche Rocchi. Anche i Rocchi piangonoAnche i Rocchi piangono. Povero Gianluca, ha il presidente rinviato a giudizio dalla Procura federale. Sai che serenità. Povero Rocchi, si prende tutte le colpe e le offese che il ruolo prevede. corrieredellosport.it La giornata horror di arbitri e Var: Rocchi tradito anche dai miglioriSerie A, fine settimana pieno di errori arbitrali. Sotto accusa i migliori arbitri del designatore Rocchi: ecco chi ha sbagliato e perché. Nella giornata horror degli arbitri italiani, tra errori, ... panorama.it