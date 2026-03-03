Rocca Brancaleone in partenza una nuova fase di restauri delle mura della fortezza

A Rocca Brancaleone sono pronti a partire i lavori di restauro delle mura della fortezza. Dopo mesi di interventi di recupero e valorizzazione, le operazioni si avviano alla conclusione. La fase attuale riguarda le ultime lavorazioni per ripristinare le strutture e migliorare la conservazione dell’edificio storico. I lavori coinvolgono tecnici specializzati e prevedono interventi mirati sulle parti più danneggiate.

I lavori di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone, già avviati da diverso tempo, sono entrati nella fase conclusiva. A breve, infatti, a quanto riferisce il Comune si procederà con il restauro dei paramenti murari delle tre porte di accesso all’arce e delle bombardiere collocate alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Rocca di Ravaldino, bellezza in bicicletta. La nuova pista sul fossato della fortezzaUn nuovo tratto di pista ciclabile – il più suggestivo di tutti – va ad unirsi al tracciato che dalla stazione ferroviaria arriva a porta Ravaldino:... Appuntamento "a lume di candela" con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezzaSabato 27 dicembre alle ore 21:00 la Rocca Malatestiana di Verucchio organizza “Rocca Noir”, una visita a lume di candela alla Rocca del Sasso per... Approfondimenti e contenuti su Rocca Brancaleone Discussioni sull' argomento Un buffet con delitto alla Rocca, con un’area speciale per i bambini; Maxi blitz delle forze dell'ordine in zona stazione: in azione anche gli elicotteri; Stefano Bollani e le star del jazz insieme nell’album Tutta Vita Live; Cronaca. Maxi blitz a Ravenna: quartiere stazione blindato tra elicotteri e posti di blocco. Rocca Brancaleone, al via gli ultimi interventi su mura e bombardiereSi avvia alla conclusione il grande progetto di recupero della Rocca Brancaleone. La Giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per gli ultimi interventi, che riguarderanno il restaur ... ravennawebtv.it Entrano nella fase conclusiva i lavori di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone di Ravenna. - facebook.com facebook