rocca di ravaldino bellezza in bicicletta la nuova pista sul fossato della fortezza

È stata inaugurata una nuova pista ciclabile lungo il fossato della Rocca di Ravaldino, collegando la stazione ferroviaria a porta Ravaldino. Si tratta di un percorso suggestivo che arricchisce la rete ciclabile della zona, offrendo un modo tranquillo e piacevole per visitare questa storica fortezza. La ciclopedonale rappresenta un’opportunità per apprezzare la bellezza del sito in modo sostenibile e accessibile.

Un nuovo tratto di pista ciclabile – il più suggestivo di tutti – va ad unirsi al tracciato che dalla stazione ferroviaria arriva a porta Ravaldino: si tratta della ciclopedonale del fossato della Rocca di Ravaldino, inaugurata ufficialmente ieri. Il progetto da 500mila euro è stato finanziato con fondi Pnrr e prevede un percorso della lunghezza totale di 345 metri, dei quali 250 metri sono realizzati in pavimentazione drenante, mentre i restanti 95, quelli più vicini all’edificio, sono più stretti e realizzati in calcestre, così da evitare possibili interferenze con le mura antiche. Alcune perplessità potrebbero riguardare l’effettiva fruibilità di una pista realizzata all’interno di un fossato, ma anche il problema dello smaltimento delle acque è stato risolto grazie alla realizzazione di fognature bianche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

