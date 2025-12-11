Le gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi | I genitori ci hanno insegnato il valore dei soldi e il dottore le frega

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le gemelle Gaia e Alessia, protagoniste di Affari Tuoi, hanno vinto un assegno di 33mila euro dopo una lunga sfida contro il dottore, che nel loro pacco conteneva invece 100mila euro. Le sorelle, che hanno imparato il valore del denaro dai genitori, hanno affrontato con determinazione questa importante sfida televisiva.

Le gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi dopo una lunga partita contro il dottore stasera, giovedì 11 dicembre, hanno accettato l'assegno da 33mila euro: il loro pacco conteneva 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

gemelle gaia alessia affariLe gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi: “I genitori ci hanno insegnato il valore dei soldi”, e il dottore le frega - Le gemelle Gaia e Alessia ad Affari Tuoi dopo una lunga partita contro il dottore stasera, giovedì 11 dicembre, hanno accettato l'assegno da 33mila euro ... Lo riporta fanpage.it

gemelle gaia alessia affariAffari Tuoi, quanto hanno vinto stasera 11 dicembre 2025 - Le gemelle Alessia e Gaia sono le protagoniste della puntata di Affari tuoi dell'11 dicembre 2025. Da tvblog.it