Addio a Fattorini, sindacalista generoso: «Ci ha insegnato il valore del servizio». Colonna della Cisl, Fattorini ha dedicato molti anni alla guida del suo sindacato, ricoprendo il ruolo di segretario organizzativo e responsabile del welfare, ma è stato soprattutto il suo impegno quotidiano a lasciare un segno.

IL LUTTO. Colonna della Cisl, ha ricoperto per anni il delicato ruolo di segretario organizzativo e responsabile welfare. Petteni e Gualeni: sempre a disposizione. Sabato i funerali a Gazzaniga. Il mondo sindacale è in lutto per la scomparsa di Patrizio Fattorini, mancato giovedì a 73 anni dopo una lunga malattia. Fattorini ha ricoperto per anni il delicato ruolo di segretario organizzativo e responsabile welfare della Cisl bergamasca, con incarichi che l’hanno visto protagonista anche in Camera di Commercio, quando nel 2010 è stato eletto tra gli otto membri della giunta guidata dall’allora presidente Giovanni Paolo Malvestiti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ecodibergamo.it - Addio Fattorini, sindacalista generoso: «Ci ha insegnato il valore del servizio»

