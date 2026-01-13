Treni bloccati per il terremoto in Romagna | ritardi di oltre un'ora per Alta Velocità Intercity e Regionali

A seguito del terremoto nella provincia di Ravenna, la circolazione ferroviaria in Emilia Romagna è stata temporaneamente sospesa su diverse tratte. Questa misura precauzionale mira a verificare eventuali danni alla rete, causando ritardi superiori a un'ora per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione resta sotto monitoraggio e eventuali aggiornamenti saranno comunicati dalle compagnie ferroviarie.

Terremoto in Romagna, una ventina di treni cancellati - Disagi alla circolazione ferroviaria in Romagna nella mattinata di oggi a seguito delle due scosse di terremoto di magnitudo 4. altarimini.it

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

