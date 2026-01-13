Treni bloccati per il terremoto in Romagna | ritardi di oltre un'ora per Alta Velocità Intercity e Regionali
A seguito del terremoto nella provincia di Ravenna, la circolazione ferroviaria in Emilia Romagna è stata temporaneamente sospesa su diverse tratte. Questa misura precauzionale mira a verificare eventuali danni alla rete, causando ritardi superiori a un'ora per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione resta sotto monitoraggio e eventuali aggiornamenti saranno comunicati dalle compagnie ferroviarie.
La circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale su molte tratte in Emilia Romagna per il monitoraggio degli eventuali danni alla rete ferroviaria dopo il terremoto in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Cancellazioni e ritardi”. Caos sulla linea ferroviaria: bloccati alta velocità, Intercity e Regionali
Leggi anche: Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity
Madre e figlio rimasti con 64 euro sul conto dopo il fallimento del bar, la sentenza li ‘salva’: “Il paese si spopola, debiti giustificati”.
Treni bloccati per il terremoto in Romagna: ritardi di oltre un’ora per Alta Velocità, Intercity e Regionali - La circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale su molte tratte in Emilia Romagna per il monitoraggio degli eventuali danni alla rete ferroviaria ... fanpage.it
Terremoto in Romagna, una ventina di treni cancellati - Disagi alla circolazione ferroviaria in Romagna nella mattinata di oggi a seguito delle due scosse di terremoto di magnitudo 4. altarimini.it
Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it
Attenzione ️️ Auto contro le sbarre del passaggio a livello a Parabiago. Treni bloccati #parabiago - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.