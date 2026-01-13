Treni bloccati per il terremoto in Romagna | ritardi di oltre un'ora per Alta Velocità Intercity e Regionali

A seguito del terremoto nella provincia di Ravenna, la circolazione ferroviaria in Emilia Romagna è stata temporaneamente sospesa su diverse tratte. Questa misura precauzionale mira a verificare eventuali danni alla rete, causando ritardi superiori a un'ora per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione resta sotto monitoraggio e eventuali aggiornamenti saranno comunicati dalle compagnie ferroviarie.

La circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale su molte tratte in Emilia Romagna per il monitoraggio degli eventuali danni alla rete ferroviaria dopo il terremoto in provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

