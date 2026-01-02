Disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Pescara e Bari, causati dalla caduta di cavi elettrici sui binari. L'incidente coinvolge treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, provocando ritardi e soppressioni. La circolazione ferroviaria è temporaneamente rallentata tra Ortanova e Incoronata, nel Foggiano. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando, dalla tarda mattinata di oggi, sulla linea adriatica tra Pescara e Bari a causa della caduta di cavi elettrici di alimentazione sul tratto compreso tra Ortanova e Incoronata, nel Foggiano. Il danneggiamento ha provocato la sospensione della circolazione e ritardi per i treni Alta velocità, Intercity e Regionali. Sono attualmente fermi i Frecciarossa Milano – Lecce delle 6:10 che avrebbe dovuto raggiungere la stazione salentina alle 15:51; il Frecciarosso Lecce – Milano delle 10:06; il Frecciargento Lecce – Roma delle 11:07 e l’Intercity Lecce – Milano centrale delle 8:42. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cavi elettrici sui binari, disagi e ritardi dei treni: coinvolti Alta velocità, Intercity e Regionali

