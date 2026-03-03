Riscoprire la politica attraverso l’ascolto | i giovani dialogano con i sindaci Zattini e Barattoni

Mercoledì sera a Predappio si terrà il primo incontro del progetto “Creare Ponti”, promosso dalla commissione cultura del vicariato del Rabbi. L’evento, previsto alle 20:45, coinvolge i giovani che avranno l’opportunità di dialogare con i sindaci Zattini e Barattoni. L’iniziativa mira a favorire un confronto diretto tra amministratori locali e cittadini giovani.

