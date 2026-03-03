Domani sera alle 20, si terrà un evento dedicato ai giovani e alla politica, promosso dalla commissione cultura del vicariato del Rabbi. L'iniziativa coinvolge tutte le parrocchie della vallata, da San Lorenzo in Noceto a Premilcuore, passando per Fiumana, Predappio e San Zeno, con la partecipazione di Zattini e Barattoni. La serata si svolge in un contesto di confronto tra i giovani e figure pubbliche.

Promosso dalla commissione cultura del vicariato del Rabbi, formato da tutte le parrocchie della vallata, da San Lorenzo in Noceto a Premilcuore, attraverso Fiumana, Predappio e San Zeno, si svolgerà domani sera alle 20.45 nella chiesa di Sant’Antonio a Predappio, il primo incontro per giovani del progetto ‘Creare Ponti’. Protagonisti della serata saranno i sindaci di Forlì, Gian Luca Zattini, e di Ravenna, Alessandro Barattoni, che si confronteranno con ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni sul tema ‘Riscoprire la politica, insieme’. L’incontro avrà uno stile colloquiale e di confronto aperto, con al centro dell’attenzione il valore sociale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani e politica: serata con Zattini e Barattoni

Leggi anche: Auto in piazza, Zattini (Ascom): "Deve decidere la politica, non i tecnici. C'è fretta solo per i supermercati"

Porti, Barattoni: "Sospendere la riforma per un confronto con gli enti"Un anno da record, ma anche la necessità di misure che garantiscano competitività e punti fermi.

Tutti gli aggiornamenti su Giovani e politica: serata con Zattini...

Temi più discussi: Giovani e politica: serata con Zattini e Barattoni; Giovani e politica: una breccia sul futuro; Luci e ombre della legalità; Casini, messaggio ai giovani: La politica è confronto.

Casini, messaggio ai giovani: «La politica è confronto»MILANO - Tornare alla politica, riattualizzandone il senso di servizio per la comunità fatto di competenza e di dialogo per fermare la deriva della polarizzazione estrema che ... ilgazzettino.it

Pace, ambiente e sport: i giovani si impegnano ma evitano la politicaRagazze e ragazzi attivi nella vita sociale e non si ritrovano nei canali istituzionali. Meno in parrocchia, più nei circoli sportivi. Si coinvolgono per l’ecologia e i diritti. Progetto «inclusivo» i ... corriere.it

La presidente assicura sulle buone condizioni delle due giovani. «Sarebbero dovute rientrare sabato». L’annuncio del ministro Tajani: «Previsto per martedì un volo speciale Abu Dhabi-Milano» https://www.lacnews24.it/cronaca/studentesse-calabresi-a-du - facebook.com facebook

I "quattro giovani" sono #rom. Il conducente, 20enne, guidava senza mai aver avuto la patente. Degli altri tre due sono minorenni. E sono stati affidati ai genitori. Che nelle case per minori deve essere che non c'era posto. Piene come sono di "bambini che vive x.com