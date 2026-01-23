La Juventus si prepara a incontrare nei prossimi giorni gli agenti di Weston McKennie, con l’obiettivo di definire il rinnovo del contratto del centrocampista americano. L'incontro rappresenta un passo importante per chiarire il futuro del giocatore e valutare eventuali sviluppi sulla trattativa. Seguiranno aggiornamenti in base agli esiti dell'incontro, che potrebbe segnare una svolta nella permanenza di McKennie in bianconero.

Rinnovo McKennie, la Juventus ha in programma di incontrare gli agenti dell'americano per accelerare sulla trattativa. Le ultime. Il calciomercato della Juventus non dorme mai e, tra i fascicoli più urgenti sulla scrivania di Comolli, spicca senza dubbio quello relativo al centrocampista americano. Weston McKennie è diventato un punto fermo della squadra, trasformandosi da elemento in uscita a pilastro imprescindibile della mediana bianconera. Tuttavia, la situazione contrattuale del texano sta agitando le acque alla Continassa. Il timore di perdere il calciatore a parametro zero sta spaventando non poco i tifosi.

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, possibile svolta in arrivo? Previsto un incontro nei prossimi giorni. I dettagli sul futuro dell’americano

Argomenti discussi: McKennie Juventus possibile addio a gennaio? Su di lui interesse di diversi club ecco cosa può succedere; McKennie Juve nuove voci su un possibile addio a gennaio | Premier e Atletico su West E spunta il prezzo.

Accomando: Possibile incontro tra la Juventus e gli agenti di McKennie già la prossima settimanaWeston McKennie è un punto fisso di Luciano Spalletti ma il suo contratto in scadenza sta spaventando i tifosi bianconeri. Stando alle indiscreziomni dell'esperto di mercato ... tuttojuve.com

Juventus, rinnovo McKennie: un errore imperdonabile non chiudere subitoJuventus, rinnovo McKennie: un errore imperdonabile non chiudere subito L’appello è sempre lo stesso e non cambia: la Juventus deve muoversi subito e rinnovare il contratto di ... tuttojuve.com

La Juve pensa al rinnovo di #McKennie: delineata la strategia Il club bianconero vuole blindare lo statunitense: secondo #Tuttosport, i colloqui con l'entourage sono in programma non appena chiuderà la sessione di gennaio #Juve #McKennie - facebook.com facebook

Juventus, come anticipato ieri, sta lavorando al rinnovo di Weston McKennie. Dialogo aperto con l'entourage del centrocampista, anche se in fase iniziale. L'obiettivo della Juve è provare a trattenerlo. @sportmediaset x.com