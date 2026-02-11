Tonali Juventus pista difficile per i bianconeri tra richieste economiche del Newcastle e concorrenza Tutti i dettagli
La Juventus sta facendo fatica a chiudere l’affare Tonali. I bianconeri devono affrontare richieste economiche troppo alte del Newcastle e si scontrano con una concorrenza agguerrita. La trattativa si fa complicata, e il tempo stringe.
Tonali Juventus, il sogno di mercato è sempre più difficile per i bianconeri a causa delle richieste economiche del Newcastle e della fitta concorrenza. La Juve si proietta verso il mercato estivo con una strategia precisa: anticipare la concorrenza nel settore delle occasioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’obiettivo principale per rinforzare la mediana è Ederson. La missione del club bianconero è alzare il livello di una rosa attualmente non attrezzata per vincere, puntando su profili pronti ma dai costi sostenibili in un calcio italiano dove ogni milione ha un peso specifico enorme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juventus si trova a dover affrontare una nuova sfida per il centrocampista della nazionale.
