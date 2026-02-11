Tonali Juventus pista difficile per i bianconeri tra richieste economiche del Newcastle e concorrenza Tutti i dettagli

La Juventus sta facendo fatica a chiudere l’affare Tonali. I bianconeri devono affrontare richieste economiche troppo alte del Newcastle e si scontrano con una concorrenza agguerrita. La trattativa si fa complicata, e il tempo stringe.

