Diritti tv Serie A l’annuncio che cambia tutto | c’entra Netflix

Recenti sviluppi nel settore dei diritti televisivi della Serie A indicano un possibile cambiamento nel panorama delle trasmissioni future. In particolare, Netflix si prepara a partecipare alla competizione per ottenere i diritti di trasmissione delle partite del massimo campionato italiano. Questa novità potrebbe influenzare significativamente il modo in cui gli spettatori seguiranno le partite e il mercato delle trasmissioni sportive in Italia.

Colpo di scena per quello che riguarda i diritti tv della Serie A in ottica futura. Netflix è pronto ad entrare nella corsa per trasmettere le partite del maggior campionato italiano. La Serie A su Netflix. Se ne è parlato spesso a livello di provocazione, ma stavolta iniziano a circolare le prime indiscrezioni relative al possibile arrivo del campionato sulla famosa piattaforma di film e serie tv. Netflix nella corsa ai diritti della Serie A – calciomercato.it Al momento, e fino al giugno del 2029, i diritti relativi alla trasmissione delle partite del campionato di Serie A sono ad appannaggio di DAZN. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

