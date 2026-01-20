Rinnova la tessera sanitaria ma è una truffa | come difendersi

Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi ingannevoli che, spacciandosi per comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute, invitano al rinnovo della tessera sanitaria. Queste comunicazioni, però, si rivelano truffe volte a sottrarre dati personali o denaro. È importante riconoscere i segnali di frode e affidarsi solo a canali ufficiali per le operazioni relative alla tessera sanitaria, proteggendo così i propri dati e la propria sicurezza.

"Stanno circolando in questi giorni false mail che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria.Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni. "Rinnova ora la tua tessera sanitaria": la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersi. Recentemente si è diffusa una nuova forma di phishing che sfrutta la scadenza della Tessera Sanitaria per raccogliere dati personali attraverso falsi portali ufficiali. "Devi rinnovare la tessera sanitaria". L'ultima truffa via mail e come difendersi. Recentemente sono state segnalate nuove email fraudolente che si spacciano come comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute, con l'obiettivo di indurre al rinnovo della tessera sanitaria. Attenzione a false email sul rinnovo della tessera sanitaria: tentativo di truffa. False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria. Truffa della tessera sanitaria, la mail pericolosa e il finto rinnovo: a cosa fare attenzione e come difendersi. Rinnovo Tessera sanitaria: occhio alle false email del Ministero. Rinnova la tessera sanitaria, ma è una truffa: come difendersi. In questi giorni sta circolando l'ennesimo tentativo di truffa ai danni dei cittadini. Rinnova la tessera sanitaria, attenzione alla mail truffa: l'allarme del ministero della Salute. Il nuovo raggiro punta sulla presunta scadenza del documento, invitando gli utenti a compilare un modulo su un sito falso, in cui vengono richieste diverse informazioni sensibili. Nessuno vi chiederà mai di rinnovare la tessera sanitaria con un link.

