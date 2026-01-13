Rinnova la tua tessera sanitaria attenzione alla nuova mail truffa | l' allarme del ministero della Salute

Il Ministero della Salute mette in guardia: circola una falsa email che invita al rinnovo della tessera sanitaria, sfruttando il nome dell’ente. Si tratta di una truffa volta a ingannare i cittadini e ottenere dati personali. È importante riconoscere queste comunicazioni ingannevoli e non condividere informazioni sensibili. Per aggiornamenti ufficiali, consultare sempre i canali istituzionali e verificare la provenienza delle email ricevute.

Tessera Sanitaria scaduta, attenzione alle email false: come riconoscere e difendersi dalla truffa - Allerta cybersicurezza: ecco come riconoscere e prevenire la truffa della Tessera Sanitaria, l’inganno online che punta a sottrarre informazioni personali e a facilitare furti d’identità. notizie.it

Non cliccate mai sul link per rinnovare la tessera sanitaria "in scadenza": è una truffa. - facebook.com facebook

