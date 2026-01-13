Rinnova la tua tessera sanitaria attenzione alla nuova mail truffa | l' allarme del ministero della Salute
Il Ministero della Salute mette in guardia: circola una falsa email che invita al rinnovo della tessera sanitaria, sfruttando il nome dell’ente. Si tratta di una truffa volta a ingannare i cittadini e ottenere dati personali. È importante riconoscere queste comunicazioni ingannevoli e non condividere informazioni sensibili. Per aggiornamenti ufficiali, consultare sempre i canali istituzionali e verificare la provenienza delle email ricevute.
Attenzione, corre sul web una nuova truffa informatica ai danni dei cittadini che invita, attraverso false mail, che utilizzano il nome del ministero della Salute, a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: "Rinnova la tessera sanitaria", attenzione alla mail truffa: l'allarme del ministero della Salute
Leggi anche: “Rinnova ora la tua tessera sanitaria”: la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersi
Truffa della tessera sanitaria: come difendersi dalla nuova campagna di phishing; Attenzione alla truffa della tessera sanitaria, Ministero della Salute: Sito e email falsi; La truffa della Tessera Sanitaria scaduta. AGID avverte sulla nuova campagna di phishing; Clicca qui. Come funziona la nuova truffa sulla tessera sanitaria.
“Rinnova ora la tua tessera sanitaria”: la nuova truffa via mail che mira al furto dei dati sensibili. Ecco come difendersi - Una massiccia campagna di phishing simula la scadenza della Tessera Sanitaria per sottrarre dati sensibili tramite falsi portali istituzionali. orizzontescuola.it
Truffa della Tessera sanitaria, come funziona e come difendersi dal phishing - Email false sul presunto rinnovo urgente per sottrarre dati personali e alimentare furti d'identità. tg24.sky.it
Tessera Sanitaria scaduta, attenzione alle email false: come riconoscere e difendersi dalla truffa - Allerta cybersicurezza: ecco come riconoscere e prevenire la truffa della Tessera Sanitaria, l’inganno online che punta a sottrarre informazioni personali e a facilitare furti d’identità. notizie.it
Non cliccate mai sul link per rinnovare la tessera sanitaria "in scadenza": è una truffa. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.