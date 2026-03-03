Rigoletto Il mistero del teatro e la magia dell’arte scenica

A Bergamo, il teatro ha preso vita attraverso lo spettacolo “Rigoletto. Il mistero del teatro”, che ha portato il pubblico in un viaggio tra finzione e emozioni autentiche. La rappresentazione ha esplorato il mondo della scena, dove tutto appare finto ma nulla è falso, e ha mostrato come l’arte teatrale riesca a coinvolgere e sorprendete gli spettatori.

Bergamo. Un nuovo mondo, "dove tutto è finto, ma nulla è falso". Il mondo del teatro con la sua magia, un mondo di finzione, ma dalle vere emozioni, è stato protagonista di "Rigoletto. Il mistero del teatro", spettacolo messo in scena domenica 1° marzo (in replica mattutina e pomeridiana fino al 3 marzo) al Teatro Sociale, all'interno di Opera Family, sezione dedicata all'opera per famiglie della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti. Uno spettacolo pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, parte del progetto Opera Domani (alla sua ventiquattresima edizione), realizzato da AsLiCo, in coproduzione con Bregenzer Festpiele, che adatta l'immortale opera di Verdi, snellendola ma mantenendone la forza, unendo il sacrificio scenico alla potenza inesauribile dell'espressione teatrale.