Rifiuti | 7000 tonnellate verso la Grecia indagati 6 tra imprenditori

Un'inchiesta giudiziaria ha scoperto che circa 7000 tonnellate di rifiuti sono state dirette dalla Calabria verso la Grecia. Sei persone, tra imprenditori e funzionari regionali, sono state messe sotto indagine. La vicenda riguarda un presunto sistema di esportazione illegale di materiali di scarto. Le persone coinvolte sono state identificate e sono al centro delle indagini in corso.

Un'inchiesta giudiziaria ha messo in luce una presunta rete di esportazione illecita di rifiuti dalla Calabria verso la Grecia, coinvolgendo sia imprenditori privati che alti funzionari regionali. Sei persone sono state formalmente indagate per aver manipolato le classificazioni dei materiali scartati e ottenuto autorizzazioni irregolari. Il caso riguarda circa 7000 tonnellate di scarti trattati meccanicamente, spediti tra il 2021 e il 2023 con destinazioni che non corrispondevano alle reali capacità degli impianti esteri. Al centro della vicenda c'è l'azienda Servizi Ecologici di Marchese Giosè, situata a Tarsia e Santa Sofia d'Epiro, la cui attività è stata temporaneamente bloccata dal giudice.